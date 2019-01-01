بونجاح: الأجواء الرمضانية لن تكون مشكلة لنا في مباراة الأهلي

السد والأهلي في قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي، في الجولة قبل الأخيرة من البطولة الآسيوية.

ويستعد السد لاستضافة الأهلي في إطار مباريا الجولة الخامسة، من دور المجموعات للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وقال بونجاح في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " تركيزنا كبير في تلك المباراة نعمل على تحقيق الفوز للتأهل للدور الثاني وتكملة المشوار، الجميع في حالة فنية وبدنية عالية لمواصلة الانتصارات في كأس الامير الاسيوية".

وحول إقامة المباراة في أول أيام شهر رمضان، قال هداف الدوري القطري: " اجواء رمضان لن تكون مشكلة لنا في المباراة وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة وهي الفوز".

⏱️د2: ليفركوزن 1 🆚 فرانكفورت 0

⏱️د13: ليفركوزن 2 🆚 فرانكفورت 0

⏱️د14: ليفركوزن 2 🆚 فرانكفورت 1

⏱️د23: ليفركوزن 3 🆚 فرانكفورت 1

⏱️د28: ليفركوزن 4 🆚 فرانكفورت 1

⏱️د34: ليفركوزن 5 🆚 فرانكفورت 1

⏱️د36: ليفركوزن 6 🆚 فرانكفورت 1



كل ذلك في 36 دقيقة فقط يا سادة 🔥🔥 pic.twitter.com/KwvRuknXOK — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 5, 2019

وأتم حديثه بمناشدة لجمهور السد، قال فيها: " اتمنى من جماهير السد الحضور بقوة كما عودتنا ودعم اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والعبور للدور الثاني".

ويتصدر السد المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل باختاكور المركز الثالث بخمس نقاط.