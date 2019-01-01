بونافينتورا: ميلان يحتاج إلى الفوز بالسوبر

بونافينتورا يتحدث حول مباراة يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم ميلان الإيطالي جياكومو بونافينتورا إن الفوز بكأس السوبر الإيطالي يعد هدفًا للاعبي الروسونيري، نظرًا لأنهم يحتاجون بشدة إلى لقب في الوقت الحالي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وسيلعب ميلان أمام يوفنتوس غدًا الأربعاء في المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، في مباراة ستلعب على أرض المملكة العربية السعودية.

وبخصوص ذلك، تحدث بونافينتورا عن صعوبة اللقاء أمام خصم فاز بلقب الدوري الإيطالي لسبع مرات متتالية، خاصة وأنه يعيش أفضل حالاته في الوقت الحالي.

وقال بونافينتورا: "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، ولكننا نتحتاج إلى الفوز لأن هذا اللقب سيكون له أثرًا كبيرًا على مشروع الميلان مستقبلًا"

وأضاف: "في 2016 فزنا باللقب على حساب يوفنتوس أيضًا، وأعطانا دفعة معنوية من أجل المضي قدمًا، نتمنى أن يتكرر الأمر مرة أخرى"

يذكر أن كأس السوبر الإيطالي لعب من قبل في الوطن العربي، وذلك في كل من ليبيا وقطر، وهذا العام سيكون في السعودية لأول مرة.