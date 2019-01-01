بونافينتورا: الثقة مفتاح الفوز ولا يزال أمامنا الكثير

جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان يؤكد على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء من أجل الحصول على نتائج أفضل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب جياكومو بونافينتورا لاعب وسط ملعب ميلان عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره جنوى ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بونافينتورا وأكد خلالها أن الفريق لا يزال في حاجة للكثير من التطور من أجل الاستمرار في تقديم نتائج جيدة.

وقال بونافينتورا: "لقد كان الفوز في مباراة اليوم في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ففي المباريات الأخيرة لم نحقق النتائج المرجوة وكنا في حاجة للثلاث نقاط".

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وأضاف: "يمكننا ويجب علينا أن نقدم مستويات أفضل من تلك، على الرغم من ذلك من الطبيعي أن ينال الضغط من بعض اللاعبين بالأخص صغار السن، لكن علينا أن نخرج أفضل ما لدينا".

وأكمل: "أصحاب الخبرات في الفريق عليهم أن يساعدوا الجميع لكن الكل هنا يتحمل المسؤولية بشكل واضح، والفوز سيمنحنا الثقة".

جدير بالذكر أن فوز ميلان اليوم رفع من رصيده للنقطة التاسعة في المركز الـ ١١ بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.