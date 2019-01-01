سكولز: مورينيو خطط لتتم إقالته من مانشستر يونايتد

بول سكولز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل يؤكد أن مورينيو كان يسعى نحو إقالته من تدريب الشياطين الحمر.

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أكد بول سكولز نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أنه توقع مغادرة جوزيه مورينيو لتدريب الشياطين الحمر هذا الموسم بعد الطريقة التي افتتح فيها الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ميل" وأشار خلالها لإمكانية أن يكون البرتغالي قد خطط لتتم اقالته بذلك الشكل من صفوف الفريق.

وقال سكولز: "شعرت أن مورينيو لم يرد أن يكون متواجدًا في مانشستر يونايتد، أعتقد أنه خطط لطريقة خروجه من الفريق بشكل مثالي".

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وأضاف: "مؤتمراته الصحفية كانت تتسبب بالحرج، وكان سلبي للغاية، لقد كان من الواضح أن نجوم الفريق لم يريدوا يلعبوا تحت قيادته".

وأكمل: "لقد وقع في مشكلة مع أنطونيو فالنسيا، الذي يعد الشخص الألطف على الاطلاق، لا يمكن لأحد أن يختلف مع فالنسيا هذا مستحيل".

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واختتم: "لقد كانت مشكلة فالنسيا إشارة واضحة أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا، أنا فقط أرد بصراحة بناءً على ما رأيته من المدرب، لقد بدأ ذلك منذ التحضير للموسم الجديد وألقى باللوم على اللاعبين ولم أحب ذلك".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد تمت اقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل حوالي شهر من الآن وحل النرويجي أولي جونر سولشار بديلًا له حتى نهاية الموسم.