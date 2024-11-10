"هو حلم بالنسبة لي" .. ديشان يحسم موقف بول بوجبا من التواجد مع فرنسا في كأس العالم 2026

لاعب يوفنتوس يأمل في العودة لمنتخب الديوك

لم يُخف بول بوجبا رغبته في العودة إلى منتخب فرنسا عقب انتهاء فترة إيقافه والانتظام مع فريقه، يوفنتوس، وقد سُئل صاحب القرار، ديديه ديشان، في ذلك فقدم إجابة مريحة للاعب.

بوجبا لم يظهر على أرض الملعب منذ الـ3 من سبتمبر 2023 بسبب إيقافه لتناوله المنشطات، وقد عُوقب في البداية بالإيقاف لـ4 سنوات ثم خُفضت لـ18 شهرًا، مما سيسمح له بالعودة إلى التدريبات في يناير القادم ومن ثم للمباريات في مارس، سواء مع ناديه الحالي يوفنتوس أو غيره.

بوجبا كشف عن رغبته العودة لارتداء القميص الوطني، بقوله لراديو مونت كارلو "أرغب بالتأكيد في العودة للعب مع المنتخب الفرنسي، لطالما كان هذا حلمًا بالنسبة لي".

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ديشان سُئل من "تيلي فوت" حول الأمر، فأجاب "بوجبا صدق في حديثه، كل ما أتمناه أن يكون ذلك ممكنًا، ستكون هناك مراحل لعودته. أنا أعرفه جيدًا، لديه العقلية والشخصية وسيفعل كل شيء للعودة إلى أفضل مستوياته".

يُشار إلى أن آخر ظهور لصاحب الـ31 عامًا مع المنتخب الفرنسي كان في الـ29 من مارس 2022.