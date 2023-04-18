بول بوجبا: "المؤامرة" أفسدت صحتي النفسية وتسببت في إصاباتي

موسم للنسيان بالنسبة للاعب الوسط الفرنسي

يزعم النجم الفرنسي بول بوجبا، أن مؤامرة الابتزاز الشهيرة التي تعرض لها مؤخرًا، تسببت في تدمير صحته النفسية وساهمت في كثرة إصاباته.

ماتياس شقيق بوجبا تم اتهامه بابتزاز نجم يوفنتوس للحصول منه على 11 مليون جنيه استرليني، وتم اعتقاله لمدة 3 أشهر، بعدما خرج في أكثر من مقطع فيديو لمهاجمة شقيقه واتهامه بمحاولة التسبب في إصابة زميله كيليان مبابي عن طريق الاعتماد على أحد المشعوذين.

ومن جانبه قال بوجبا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"احتفظت بهذا الأمر بداخلي لفترة طويلة قبل الخروج للإفصاح عنه، هذه القضية أثرت بشكل كبير على صحتي النفسية".

وأضاف:"الأمر وصل كذلك إلى لياقتي الجسدية وساهم في زيادة إصاباتي، لقد تحدثت عن هذا الأمر مع ديدييه ديشان مدرب المنتخب الوطني".

وكان بوجبا الذي غاب عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة، قد كشف عن تعرضه للتهديد بالسلاح من أجل دفع 100 ألف يورو لعصابة مقنعة.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة شارك في 4 مباريات فقط مع يوفنتوس هذا الموسم منذ عودته للنادي الإيطالي في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد.