غرائب وطرائف

في بوليفيا - حكم يشير لاستخدام الفار في بطولة بلا فار

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Captura Tigo Sport
لقطة طريقة في مباراة بالدوري البوليفي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

في واقعة طريقة حدثت بالدوري البوليفي مساء أمس، السبت، أشار الحكم باستخدام تقنية الفيديو المساعد رغم أنّ البطولة لا تطبق الفار.

المباراة كانت بين بوليفار وفريق أوليز ريدي وفي الدقيقة 95 تعرض لاعب الفريق الاخير إلى الضرب في منطقة الجزاء ولكن حكم الساحة راؤول أوروسكو لم يشاهد اللقطة.

وبعد الرجوع للحكم المساعد قرر احتساب ركلة جزاء ليركض أوروسكو مشيرًا لعلامة الفيديو رغم أنّه لم يستعن بالتقنية.

ورغم الجدل الكبير التي تسببه احتساب ركلة الجزاء لكن لاعب أوليز ريدي أهدرها لتنتهي المباراة بفوز بوليفار بهدف نظيف.

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جدير بالذكر أنّ تقنية الفيديو مستخدمة في عدد من البطولات بأمريكا الجنوبية لكن لا يزال بعض الدول لا تعتمد عليها.

وظهرت التقنية في نسخة كوبا أمريكا بالبرازيل للمرة الأولى خلال الصيف الجاري.

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