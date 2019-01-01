في بوليفيا - حكم يشير لاستخدام الفار في بطولة بلا فار

لقطة طريقة في مباراة بالدوري البوليفي

في واقعة طريقة حدثت بالدوري البوليفي مساء أمس، السبت، أشار الحكم باستخدام تقنية الفيديو المساعد رغم أنّ البطولة لا تطبق الفار.

المباراة كانت بين بوليفار وفريق أوليز ريدي وفي الدقيقة 95 تعرض لاعب الفريق الاخير إلى الضرب في منطقة الجزاء ولكن حكم الساحة راؤول أوروسكو لم يشاهد اللقطة.

وبعد الرجوع للحكم المساعد قرر احتساب ركلة جزاء ليركض أوروسكو مشيرًا لعلامة الفيديو رغم أنّه لم يستعن بالتقنية.

ورغم الجدل الكبير التي تسببه احتساب ركلة الجزاء لكن لاعب أوليز ريدي أهدرها لتنتهي المباراة بفوز بوليفار بهدف نظيف.

Bochornoso lo que pasó con Raúl Orosco en el partido entre Always Ready y Bolívar. Su asistente le advirtió que vio un penal; acto seguido, entra el árbitro haciendo la seña del VAR y pita la falta. Ferreira estrella su disparo en el poste. pic.twitter.com/LyoJCyVncZ — Jorge Garrett (@garrett_bol) August 3, 2019

جدير بالذكر أنّ تقنية الفيديو مستخدمة في عدد من البطولات بأمريكا الجنوبية لكن لا يزال بعض الدول لا تعتمد عليها.

وظهرت التقنية في نسخة كوبا أمريكا بالبرازيل للمرة الأولى خلال الصيف الجاري.