"بوليفارد هول" .. الهلال يتخذ قرارًا مفاجئًا بالتفاوض مع آل الشيخ

تعرف على مفاجأة الهلال لجماهيره

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بدأ نادي الهلال في التحرك الفعلي من أجل مفاجأة جماهيره بملعب الفريق الجديد، بعد أن قام النادي بتعاقدات تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وأشار برنامج "برا 18" المذاع عبر قناة SSC إلى أن هناك اجتماعات تتم حاليًا بين إدارة نادي الهلال، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشأن ملعب بوليفارد هول.

وأضاف البرنامج أن الأمور لم تُحسم حتى الآن، وسيكون هناك اجتماعات قادمة بين إدارة الهلال ورئيس هيئة الترفيه لمناقشة هذا الأمر.

ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور خلال الأيام القادمة، بعد الاجتماعات التي ستقام بين الهلال وتركي آل الشيخ، حيث مازال الملعب في مرحلة البناء حتى الآن.

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وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن أن الملعب سيُشبه ملعب "فيلتينس أرينا" الخاص بنادي شالكه الألماني، حيث ستكون طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع.

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