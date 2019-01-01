بوليسيتش يكشف عن سبب تفوق تشيلسي في الفترة الأخيرة

لاعب البلوز الشاب لديه وجهة نظر عن تفوق فريقه في المباريات الأخيرة

كشف كريستيان بوليسيتش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي عن سبب تفوق فريقه في الفترة الأخيرة من وجهة نظره وتحقيق الانتصارات.

وبعد فوز تشيلسي على أياكس مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وصل البلوز إلى الفوز السادس على التوالي في مختلف البطولات تحت قيادة لامبارد.

وقال بوليستيش في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا بذلنا الكثير من المجهود في مباراة أياكس بدوري أبطال أوروبا، نريد مواصلة القتال".

وتابع: "لقد أخبرني المدرب عند دخولي بأنني سأحدث تأثيراً وإحداث فرق، أنا سعيد لأنني تمكنت من المساعدة قليلاً".

وواصل: "في اعتقادي أننا لدينا مزيجاً رائعاً من الشباب وأصحاب الخبرة، وأعتقد أن هذا هو السبب في حصولنا على نتائج رائعة في الفترة الأخيرة".

رقم مميز لباتشواي وبوليسيتش رغم دكة البدلاء في تشيلسي

وأشاد بوليستش بزميله في الفريق باتشواي مشدداً على قوة العلاقة بينهما وقال: "ميتشي لاعب رائع، من السهل اللعب معه لقد لعبنا معاً فترة طويلة وتربطنا علاقة جيدة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لن أضيع فرصة للعب، سأستمر في القتال لأن هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، أنا أبذل قصارى جهدي عندما تتاح لي الفرصة، أريد المشاركة لأطول فترة ممكنة".