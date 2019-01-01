بوليسيتش يتوقع بقاء سانشو في دورتموند

يرى أنه واجه نفس الصعوبات التي مر بها في ألمانيا



يعتقد كريستيان بوليسيتش جناح بوروسيا دورتموند، أن النادي الألماني يضع جادون سانشو ضمن خطه المستقبلية.

بوليسيتش يستعد للرحيل عن دورتموند، لبدء رحلته الجديدة مع تشيلسي الموسم القادم.

سانشو ارتبط مؤخراً باللحاق بزميله، والعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي عن طريق مانشستر يونايتد.

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وقال بوليسيتش عن سانشو:"كان من المذهل رؤية سانشو يتطور بهذا الشكل، لقد بدأ بنفس طريقتي وواجه بعض الصعوبات أبرزها اللغة".

وأضاف:"هو لاعب رائع ولازال يتعلم، يمكنكم رؤية موهبته بوضوح والجميع يحاول مساعدته في دورتموند".

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وأما عن رحيله:"أعتقد أن دورتموند لديهم العديد من الخطط لسانشو بعد تألقه، وسيحاولون الإبقاء عليه الموسم القادم لمساعدتهم على الفوز بالدوري الألماني.

جدير بالذكر أن سانشو نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 19 في 43 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.