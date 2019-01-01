بوليسيتش: لم أتحدث مع ساري بعد

لاعب تشيلسي الجديد لم يتحدث مع مدربه المستقبلي بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال كريستيان بوليسيتش ينتظر حديثه الأول مع مدربه في تشيلسي "ماوريتسيو ساري"، إذ أوضح الوافد الجديد للنادي الإنجليزي أنه لم يُحاور المدرب الإيطالي بعد.

وأتم صاحب الـ20 عامًا انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي هذا الأسبوع مقابل ما يقرب من 57 مليون جنيه إسترليني، لكنه سيُكمل موسمه في ألمانيا قبل أن يبدأ رحلته في لندن الموسم القادم.

وقال اللاعب الأمريكي لموقع إي أس بي أن أنه لم يتحدث بعد مع مدربه الجديد، مضيفًا "كما قلت، أنا هنا ألعب مع دورتموند طوال الوقت ولم أركز إلا هنا. لكني متحمس حقًا للحديث معه حين يحين الوقت لهذا".

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واختار تشيلسي أن يدفع تلك القيمة المرتفعة للاعب حتى يضمن الحصول عليه رغم أنه لا يتبقى في عقده سوى عام واحد، ولا يرى بوليسيتش أن هذا الأمر يمنحه ضمان اللعب مع الفريق، بل أكد أن العمل الجاد في التدريبات هو وسيلته لإقناع المدرب.

إذ قال "عليك أن تدخل التدريب وتُظهر نفسك وتُثبت جدارتك بالتواجد على أرض الملعب. أعتقد أنهم رأوني ألعب على الجناح لكنني أمتلك القدرة على اللعب في كل مكان حول الهجوم، لذا أنا جاهز لأي مركز يريدونني أن ألعب به".