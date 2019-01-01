بوليسيتش بعد هدفه الرابع مع تشيلسي: مجرد بداية والقادم أفضل

الشاب الأمريكي المتوهج يبعث رسالة هامة لمشجعي البلوز

بعث لاعب وسط تشيلسي كريستيان بوليسيتش رسالة لمشجعي النادي، مفادها أنه سيواصل القتال والعمل الجاد، ليثبت للجميع أنه يستحق التواجد في تشكيلة أسود غرب لندن الأساسية.

وساهم الشاب الأمريكي في انتصار البلوز على واتفورد في موقعة "فيكارج روود"، بتسجيل هدف الفريق الثاني، كرابع أهدافه في آخر مباراتين في البريميرليج بعد هاتريك بيرنلي الأسبوع الماضي.

وبعد المباراة قال القادم من بوروسيا دورتموند لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية "شعرنا في الدقائق الأخيرة أن الوقت لا يمر، لكن بوجه عام في الشوط الثاني شعرنا أننا الأكثر سيطرة، وكنا نبحث عن الهدف الثالث، لكن بعد ذلك احتسبت علينا ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

وعن هدفه الشخصي الرابع في مباراته الثانية التي يشارك خلالها ضمن التشكيلة الأساسية بعد ابتعاده عن المشاركة أكثر من شهر ونصف، فقال "هذا ما أريده إحداث تأثير مع الفريق والاستمتاع بكرة القدم، وسأفعل كل شيء لأثبت للجميع أنني أستحق مكاني في التشكيلة الأساسية".

سيداتي سادتي...رحّبوا معنا بهدّاف البريميرليج حتى الآن! 👑



يعشق الشباك بما في ذلك خارج ستامفورد بريدج 🥅#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/GVaT0CnenP — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

وختم "صحيح أشعر بالثقة اللازمة، لكني لن أتوقف عن العمل الشاق، ومن الرائع اللعب مع هذه المجموعة التي لا تبخل عليّ بالمساعدة".