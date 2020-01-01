بوليتانو يفسح المجال لانتقال أوندر إلى مانشستر

صفقتان مرتبطان ببعضهما البعض

تقارير في إيطاليا تتحدث عن إمكانية انتقال شينجيز أوندر، لاعب روما، إلى مانشستر يونايتد في حال ضم نادي العاصمة الإيطالية لماتيو بوليتانو من إنتر.

بوليتانو أصبح خارج الحسابات مع النيراتزوري هذا الموسم مع وصول أنطونيو كونتي والتغيير الخططي، وتراجع ترتيبه في قائمة مهاجمي الفريق.

وقالت "كوريري" إن روما مستعد للتقدم بعرض لاستعارة بوليتانو مع بند بإلزامية الشراء من إنتر، لينضم لقائمة الأندية المهتمة بضم الجناح الإيطالي الدولي.

وارتبط الإيطالي بأندية أتالانتا، بارما، ونابولي في الأيام الماضية، وقيل إنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع فيرناندو يورينتي عن طريق تبادل الإعارات.

تشيلسي ومانشستر وميلان.. أكثر الأندية احتياجاً للميركاتو الشتوي

الصحيفة أوضحت أن ضم روما لبوليتانو قد يسمح له ببيع التركي أوندر، وذلك من أجل توفير الأموال، خصوصاً وأن مانشستر يونايتد مهتم بخدماته.

وتشير التقارير في تركيا أن إشبيلية وتوتنهام أيضاً مهتمان أيضاً بالتعاقد مع لاعب إسطنبول باشاكشهير السابق في يناير.

ولعب الجناح الشاب فقط 10 مباريات بكل البطولات هذا الموسم بسبب معاناته مع الإصابات، وذكر التقرير أن روما يقدر ثمنه في حدود 40 مليون يورو.