بولونيا: شرط إعادة شراء يوفنتوس لأورسوليني لم يُكتب في العقد

كان مجرد حديثًا شفهيًا..

كشف المدير التقني لنادي بولونيا، والتر ساباتيني، حقيقة وجود شرط إعادة الشراء، بعقد ريكاردو أورسوليني، نجم فريق "روسو بلو".

أورسوليني، انتقل من يوفنتوس إلى بولونيا في يناير 2018، على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو، في صيف 2019.

وأشارت عدة تقارير مؤخرًا، إلى وجود بند إعادة شراء اللاعب، مقابل 25 مليون يورو، وأن يوفنتوس يخطط للاستفادة من ذلك.

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وقال ساباتيني، في تصريحات لقناة "ETV": "خلال مفاوضتنا مع يوفنتوس، تحدثنا عن بند إعادة الشراء، ولكننا لم نكتبه في العقد قط".

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وأضاف: "من غير المعقول أن يتم بيع أورسوليني وفقًا للأرقام المذكورة في وسائل الإعلام، سنتحدث مع يوفنتوس للتأكد من أن الجميع سعداء".

وتابع: "نحن نادٍ قوي، وإذا غادر اللاعب، فسوف نطلب تعويضًا، على أي حال، نحن لا نفكر في بيعه حاليًا، وهو ليس متاحًا في سوق الانتقالات".

وأتم: "المبلغ الذي أقدره به؟ قيمة أورسوليني لا تقل عن 70 مليون يورو، آمل أن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الإيطالي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)".

أورسوليني، الذي ينشط في مركز الجناح، تمكن من تسجيل 8 أهداف، وصناعة 5 أخرى، في 28 مباراة لعبها هذا الموسم، بمختلف المسابقات.