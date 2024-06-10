جمع 29 مليوناً .. بولت يتعرض لقطع في وتر أخيل بسبب نجم إنجلترا السابق بلقاء خيري!

مباراة خيرية انقلبت لمأساة للجامايكي

تعرض العداء الشهير أوسين بولت لإصابة قوية أثناء مشاركته الأحد في لقاء خيري ودي على ملعب "ستامفورد بريدج".

بولت يُعرف عنه حب كرة القدم وتشجيعه مانشستر يونايتد، وسبق أن لعب بشكل محترف لفترة وجيزة مع كوست مارينرز الأسترالي، ولكن مباراة الأحد كانت ودية بهدف جمع الأموال لأغراض خيرية.

وشارك بولت في اللقاء كقائد فريق نجوم العالم ضد فريق الكرة للمساعدة، وساهم بالفعل في صناعة هدف للأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن مشاركة بولت انقلبت إلى مأساة بعد أن تعرض لإصابة قوية على إثر محاولة تدخل على نجم إنجلترا وتوتنهام السابق جيرمين ديفو الذي حاول قطع الكرة منه ولكن ديفو راوغه ساهم في هدف لفريقه، ولكن تسبب في إصابة الجامايكي.

وأعلن بولت بحسب "فوكس" أن الإصابة كانت قوية، وتسببت في قطع بالرباط الصليبي وسيحتاج لجراحة بعد خروجه محمولاً على نقالة من ملعب اللقاء.