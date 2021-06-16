بوكا جونيورز يخطط لإعطاء "الضربة القاضية" للشباب

هل يرحل بانيجا عن صفوف الشباب؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، يخطط خلال الوقت الحالي للتعاقد مع أحد نجوم نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي الشباب أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتصدر والمتوج باللقب.

وأشارت صحيفة "Impacto castex" الأرجنتينية إلى أن بوكا جونيورز بدأ اتصالاته بالفعل مع بانيجا، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم القادم.

كما أكدت مصادر صحفية أرجنتينية أخرى، على أن بانيجا لديه الرغبة هو الآخر في العودة إلى بلاده الأرجنتين بداية من الموسم القادم، وهو ما جعل مسؤولي بوكا جونيورز في التفاوض معه.

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ولكن خلال تصريحات تليفزيونية، قال بانيجا لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية، خلال شهر مايو الماضي: "أشعر بالسعادة مع نادي الشباب، وسأستمر خلال الموسم المقبل، وأتعامل مع أشخاص كبار ومحترفين".

رحيل إيفر بانيجا من صفوف نادي الشباب، يمثل "الضربة القاضية" لليث الأبيض، خاصة وأنه واحدًا من أهم عناصر الفريق خلال الفترة الماضية، وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق الإيجابية.