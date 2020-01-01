مارادونا يقدم قبلة الحظ لتيفيز ولقب الدوري لبوكا جونيورز

نهاية مثيرة للدوري الأرجنتيني

أحرز بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني حساب الغريم التقليدي ريفر بليت، بسيناريو مثير للغاية.

بوكا أحرز اللقب بعد الفوز على فريق خيمانيسيا لابلاتا الذي يتولى تدريبه أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا.

ويدين بوكا جونيورز بفوزه باللقب بالهدف المتأخر الذي سجله كارلوس تيفيز قبل نهاية المباراة بـ١٢ دقيقة.

على الجانب الأخر كان ريفر بليت متقدم في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة وحيدة وكان فوزه كافي في مباراته الأخيرة للتتويج ولكنه تعادل بهدف لكل فريق أمام اتليتكو توكومان.

وتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في أربع سنوات وحرم ريفر من إحراز لقبه الأول في المسابقة منذ 2014.

وثأر بوكا للهزيمة أمام ريفر في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2018 وكذلك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية العام الماضي.

وعلق تيفيز مع "أولي" على قبلته قبل المباراة لمارادونا قائلاً: "كان يجب أن أقبل مارادونا قبل المباراة، هذا يجلب الحظ، كان يجب أن أجلب الحظ لنفسي".

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وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو جاياردو الذي كان يمني نفسه بحصد لقب الدوري لأول مرة حيث توج لاعب وسط ريفر السابق بأغلب الألقاب الممكنة في مسيرته الرائعة كمدرب لكن ينقصه هذا اللقب.

بوكا جونيورز توج بثلاثة ألقاب للدوري الأرجنتيني خلال المواسم الأربعة الأخيرة، وهو إنجاز لم يحققه منذ 55 عامًا، عندما حصد اللقب في نسخ 1962 و1964 و1965.

ورفع بوكا جونيورز رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريفر بليت الوصيف.