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كأس فرنسا

بوفون يكشف موقفًا جعله يفكر في الاعتزال

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بوفون واجه نفس الأمر في فرنسا أيضًا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل الحارس الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون، في عمر الـ40، بارتداء قميص باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تجربة حافلة مع يوفنتوس الإيطالي.

ويلعب بوفون مع الفريق الفرنسي، ليتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك تصدر ترتيب الدوري الفرنسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتحدث بوفون عن اللقطة التي فكر فيها بشكل جدي في تعليق قفازته واعتزال كرة القدم: "عندما وجدت نفسي ألعب أمام أحد أبناء زملائي السابقين، اللعب أمام فدريكو كييزا لأول مرة كان غريبًا".

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وتابع: "أنها أول مرة ألعب أمام نجل زميل سابق لي، أنها اللحظة التي فكرت أنها مناسبة للاعتزال".

ولم يفضل بوفون الاعتزال بعمر الـ40 بل انتقل لصفوف باريس سان جيرمان بعقد يمتد لموسمين، بعد مسيرة تقارب الـ18 عامًا باللعب للسيدة العجوز.

وسبق لبوفون أن لعب مع إنريكو كييزا، في صفوف بارما قبل الانتقال لصفوف يوفنتوس عام 2001، ليلتقي مع فدريكو لاعب فيورنتينا الموسم الماضي.

وسبق لبوفون أن واجه نجل زميله السابق، ليليان تورام، في الدوري الفرنسي، "ماركوس تورام" أثناء لقاء جانجون.

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