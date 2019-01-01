بوفون يكشف أسباب تشجيعه بوروسيا مونشنجلادباخ

الحارس الأسطوري تم 41 عاماً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جيانلويوجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان، عن الأسباب وراء تشجيعه لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

Gigi Buffon has a secret love outside the Old Lady 😲



And it's... Borussia Mönchengladbach?pic.twitter.com/0BpIiV0jOi — DW Sports (@dw_sports) February 14, 2019

واحتفل الحارس المخضرم بعيد ميلاده الواحد والأربعين في الأيام الماضية، ومن ضمن الهدايا التي وصلته كان قميص النادي الألماني.

وقال بوفون مع "سي إن إن": "عندما كنت صغيراً كنت ألعب بجلادباخ دائماً في لعبة تدعى سوبوتيو وهي ملعب صغير تستخدم فيه إصبعك لركل الكرة".

ريبيري: استحق الكرة الذهبية وتركت المنتخب بسبب النفاق

الدوري الألماني 🇩🇪

أوجسبورج 🆚 @FCBayernAr

📍بافاريا

🏟️ ملعب WWK - معقل أوجسبورج

⏱️ 00:30 بتوقيت مكّة المكرمة pic.twitter.com/GpTnsXsEc8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

لويس سواريز قد يعود إلى أياكس

وأكمل: "مع الوقت بدأت أتعاطف وأحب الفريق بسبب ألوان قمصانه، ثم بعد ذلك بسبب صعوبة نطق اسمه، حتى تحول الأمر لعشق خاص".

ولم يسبق لبوفون اللعب في أي نادي ألماني في مسيرته، إذ مثل بارما، يوفنتوس، والآن باريس سان جيرمان.

وشارك بوفون في انتصار فريقه الهام على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء الماضي بدوري الأبطال.