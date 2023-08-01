بوفون يرفض الدوري السعودي.. أسطورة إيطاليا يتخذ قراره النهائي بشأن الاعتزال

ما القرار النهائي لبوفون بشأن اعتزاله؟

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن جانلويجي بوفون، أسطورة حراسة المرمى في العالم اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله بالفترة القادمة.

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وبدأ بوفون البالغ من العمر 45 عامًا مع بارما في نوفمبر 1995، ويقترب من إنهاء مسيرته أيضًا مع بارما في صيف عام 2023 بعد 28 عامًا من التألق والنجاح.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فإن بوفون اتخذ قراره النهائي باعتزاله كرة القدم، رغم تبقي عام في عقده مع فريقه بارما.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت بوفون، بالانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، ولكن رفض أسطورة إيطاليا هذه العروض وقرر الاعتزال في نادي طفولته.

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وحقق بوفون، إنجازات عديدة معظمها مع فريق يوفنتوس الإيطالي الذي استمر معه من عام 2001 حتى 2021، باستثناء الفترة التي انتقل فيها إلى باريس سان جيرمان في 2018-2019.

وتوج بوفون، بعشرة ألقاب للدوري الإيطالي بالإضافة إلى بطولة بدوري الدرجة الثانية و7 كؤوس سوبر إيطاليا و6 كؤوس كأس إيطاليا، بالإضافة للقب كأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006.

وتابعت الصحيفة، أن بوفون لديه رغبة كبيرة في الاستمرار بمجال كرة القدم وتلقي العديد من المقترحات في الفترة الماضية بما في ذلك من نادي بارما ولكنه متحمس كثيرًا لمنصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي وهو نفس الدور الذي قام به جيانلوكا فيالي. GOAL