بوفون يتحدث عن التجربة السعودية الفريدة .. ويصف علاقته مع كريستيانو رونالدو بـ"كلمة واحدة"!

بوفون والتجربة السعودية الفريدة..

SHAHID

أشاد أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جيانلويجي بوفون، بـ"التطور" الهائل والفريد من نوعه، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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بوفون البالغ من العمر 46 سنة، فضل الاعتزال بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ على الرغم من تلقيه عرضًا سعوديًا ضخمًا، لاستكمال مشواره مع عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا السياق.. قال بوفون في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "المنافسة في دوري روشن السعودي (قوية)، كون الفرق تملك نجومًا عالميين؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما".

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وأشار الأسطورة الإيطالية، إلى أن التجربة السعودية في عالم كرة القدم، فريدة من نوعها؛ حيث بدأت من الصفر، حتى وصلت إلى هذا المستوى الرائع من المنافسة الشرسة والمشوقة.

وأكد على أن المملكة، قادرة الآن على التعاقد مع أي نجم عالمي، ومنافسة الدوريات الكبرى؛ خاصة أن الأمر لا يقتصر على التطور في كرة القدم فقط، بل في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن العيش في السعودية، أصبح أمرًا رائعًا ولا يُمكن وصفه.

ووصف جيانلويجي بوفون، علاقته مع كريستيانو رونالدو بـ"الفخر"، إلى جانب معرفته الممتازة ببنزيما، مختتمًا حديثه؛ بالقول: "لا يوجد نادٍ مفضل لي في السعودية.. لكنني متابع جيد للجميع".

SHAHID