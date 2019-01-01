بوفون يبعث برسالة لختام العام عقب خسارة يوفنتوس للسوبر

جيانلويجي بوفون يعد جماهير يوفنتوس بمواصلة العمل بشكل قوي من أجل تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم.

وعد النجم الإيطالي جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس جماهير الفريق بالعودة لمواصلة العمل بشكل قوي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف البيانكونيري المتبقية لهذا الموسم.

جاء هذا في رسالة نشرها بوفون على حسابه بموقع "إنستجرام" وأكد خلالها أن الفريق أراد الفوز في مواجهة كأس السوبر التي أقيمت اليوم في المملكة العربية السعودية ضد لاتسيو.

وكتب بوفون: "كنا نأمل أن ننهي العام بنتيجة مختلفة، لكن يجب علينا أن نبارك للاتسيو على تلك المباراة الجيدة للغاية".

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وأضاف: "لقد أظهروا قوتهم ومدى إصرارهم على تحقيق الفوز، الآن لدينا راحة قصيرة يجب علينا أن نستغلها بشكل جيد".

وأكمل: "سنعود بعد تلك الفترة بشكل فوري ونعمل وكل تركيزنا على بقية أهدافنا في الموسم الجاري"، وأنهى رسالته بوسم "حتى النهاية".

وكان بوفون قد تواجد في قائمة المباراة لكنه لم يشارك حيث ظهر اللاعب البولندي فويتشيك شتشيسني أساسيًا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن ساري كان قد خسر لقبه الأول مع يوفنتوس مساء اليوم عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر الإيطالي.