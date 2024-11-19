بوفون: رأيت هشاشة رونالدو في يوفنتوس و"أغنية" دفعتني لرفض اللعب مع ميسي ببرشلونة

كواليس من مسيرة أسطورة الكرة الإيطالية

أكد الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، أنه رأى "هشاشة" في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما لعب بجواره بصفوف يوفنتوس.

بوفون لعب مع رونالدو في يوفي لمدة عامين، قبل أن يغادر الإيطالي إلى بارما ويرحل كريستيانو لمانشستر يونايتد في صيف عام 2021، حيث فاز الثنائي معًا بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر المحلي.

وقال صاحب الـ46 سنة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عبر الصحفي جيانلوكا دي مارزيو على هامش كتابه الجديد عن سيرته الذاتية:"علاقتي مع كريستيانو كانت رائعة للغاية، كانت هناك ثقة عالية بيننا ودرجة قوية من الحكم على المواهب الجديدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"رأيت فيه قوة كبيرة وهشاشة أيضًا، أعتقد أنها كانت مرتبطة بغياب والده والطريق الصعب الذي كان عليه مواجهته من أجل الوصول إلى القمة".

وفي سياق متصل تحدث صاحب الـ46 سنة، عن رفضه فكرة اللعب مع ليونيل ميسي في برشلونة، بعدما سمع أغنية "بيلا" للفنان الإيطالي جوفانوتي، التي كانت بمثابة العلامة التي جعلته يحن إلى الماضي ويعود إلى بيته القديم بارما.

وواصل بوفون حديثه:"لقد تلقيت عرضًا من برشلونة لأكون حارس المرمى الثاني للفريق، أعجبتني فكرة اللعب مع ميسي بعدما زاملت كريستيانو رونالدو، ولكن في أحد الأيام كنت أقود السيارة، وبثوا على الراديو أغنية بيلا التي أعجبتني ولم أسمعها منذ عشر سنوات".

وأضاف:"أثناء الاستماع إلى الأغنية، نظرت إلى الأعلى ورأيت لافتة بارما على الطريق السريع، كانت علامة، وهكذا أنهيت مسيرتي، في المكان الذي بدأ فيه كل شيء".

يذكر أن بوفون قرر وقتها العودة إلى بارما بعد 20 عامًا من مغادرته للفريق الأول من أجل الانضمام ليوفنتوس في 2001، وخلال فترته الثانية مع النادي، أصبح النجم المعتزل هو أول حارس مرمى على الإطلاق في كرة القدم للرجال يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة، وعلى الرغم من تجديد عقده حتى عام 2024، إلا أنه قرر الاعتزال في 2 أغسطس 2023.