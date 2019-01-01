بوفون مرشح لخلافة كاسياس في حراسة مرمى بورتو

حارس المرمى الإسباني سيتوقف عن اللعب لمشاكل في القلب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال مستقبل جانلويجي بوفون غامضًا، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الذي لم يدم أكثر من موسم واحد.

وارتدى بوفون قميص الفريق الفرنسي بعد نهاية عقده مع يوفنتوس الصيف الماضي لكنه لم يحظ بموسم جيد في ملعب حديقة الأمراء، وقد حمله الجمهور مسؤولية الخسارة والخروج من دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد.

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وفيما ارتبط اللاعب المخضرم بالعودة لإيطاليا واللعب لبارما أو جنوى، أثارت صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت فكرة جديدة وهي انتقاله لخلافة إيكر كاسياس في حراسة مرمى بورتو.

إذ أجبرت مشاكل في القلب حارس مرمى ريال مدريد السابق على التوقف عن اللعب، وقد يُرحب المدرب سيرجيو كونسيساو بزميله السابق في بارما "بوفون" في ملعب الدراجاو.

الصحيفة أوضحت أن خيار بورتو يُعد مثاليًا لصاحب الـ41 عامًا، إذ سيمنحه فرصة إنهاء مسيرته الكروية مع نادٍ كبير وعريق في أوروبا، بجانب أنه سيُوفر له فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهي البطولة التي تنقص بوفون وخسر مباراتها النهائية 3 مرات مع يوفنتوس.