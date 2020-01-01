بوفون مازحًا: نحن ضد ساري تمامًا

بوفون يتحدث عن ساري بعد تعادل يوفنتوس أمام ميلان

تحدث أسطورة حراسة المرمى الإيطالية وحارس نادي يوفنتوس جيانلويجي بوفون بالأمس بشكل ساخر حول وقوف لاعبي الفريق ضد المدرب ماوريسيو ساري.

وكان يوفنتوس قد تعادل في الأنفاس الأخيرة بالأمس أمام مضيفه ميلان ضمن المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

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وحول المباراة، رفض جيانلويجي بوفون اعتبار يوفنتوس الطرف الأسوأ والفريق الذي حصد تعادلًا لا يستحقه كما قيل بعد انتهاء المباراة بسبب عدد التسديدات.

وأضاف: "ضد ميلان قدمنا أداء جيدًا على المستوى الدفاعي وسيطرنا على المباراة في أوقات كثيرة وكنا نتحكم في النسق، لا أشعر بأننا كنا سيئين في هذه المباراة"

وتابع: "علينا أن نقدم مباراة قوية في العودة من أجل الفوز، التعادل لا يعطينا أي أفضلية، لدينا الثقة والحافز وسنلعب مباراة الإياب بنفس القوة والشخصية"

وأردف: "ساري؟ نحن نعارضه تمامًا ــ يضحك ــ لا بالطبع، مثل هذه الكلمات غير صحيح، فهو يحاول أي يعلمنا الكثير من الأشياء ويجتهد لرفع أدائنا"

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يذكر أن بعض التقارير قد تحدثت عن صدام بين بوفون وساري خلال المواجهة التي خاضها يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا السبت الماضي وخسرها بهدفين لهدف، حيث نُقل أن بوفون توجه إلى مدربه وقال له قم وافعل شيئًا أثناء تأخر الفريق في النتيجة.