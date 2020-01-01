بوفون: لا أريد أن أكون نموذجًا لأحد وفخور بنفسي

الحياة خلقت للكد والاجتهاد..

عبّر جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن فخره بكسر الرقم القياسي لباولو مالديني كالأكثر مشاركة في مباريات الدوري الإيطالي.

ويتساوى حاليًا بوفون مع مالديني برصيد 647 مباراة لكل منهما، وبالطبع فإن الفرصة مواتية له للعبور والانفراد بصدارة أكثر المشاركين.

بوفون في تصريحات للصحافة قال "هذا هو الرضا الذي يجعلني فخورًا بنفسي، من الصواب أن أكون فخورًا. الحياة مصنوعة من التضحية والعرق ولكن أيضًا من الأشياء الجميلة والتافهة.".

كما أضاف "لا أريد أن أكون نموذجًا للأطفال والشعب، وليس طموحي، لا أريد أن أثقف أي شخص، فالعديد منهم يريدون أن يتحملوا هذه المسؤوليات.".

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"تعليم الأطفال متروك للوالدين، ولكن يمكنني أن أكون غذاءً للتفكير. إذا رآت أسرة بوفون وهو يحقق 700 ظهور، سيقول الأب لابنه انظر، عانى هذا الشخص حتى تمكن من الوصول."

وأتم "أريد أن أكون هكذا بالنسبة لأطفالي، ولكن لا أود أن أضغط عليهم.".

يذكر أن بوفون بدأ مسيرته في بارما ثم انضم إلى يوفنتوس، قبل أن يغادر العام الماضي إلى باريس سان جيرمان ليسجل عودته من جديد هذا الموسم إلى البيانكونيري كحارس بديل لتشيزني.