كأس العالم للسيدات
كأس أمم أفريقيا

بوصوفة: طلبت من الحكم ان نأخذ راحة ولكنه رفض

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
قوانين الاتحاد الأفريقي تنص على إيقاف المباراة مرة في كل شوط لشرب الماء
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد مبارك بوصوفة لاعب المنتخب المغربي، أن فريق شعر بصعوبة الأجواء في مباراة أسود الاطلس أمام ناميبيا في افتتاح مباريات الفريق بكأس الأمم الأفريقية.

وحقق المنتخب المغربي فوزاً صعباً على حساب ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.

وقال بوصوفة في تصريحات عقبت اللقاء: "مباراك علينا الفوز الصب، كل اللاعبين شعروا بصعوبة الأجواء منذ البداية، وخاصة في الشوط الثاني، أتمنى التحسن في المستقبل".

وواصل: "طلب من الحكم أخذ راحة ولكنه لم يستجب، أتمنى أن يحدث هذا في باقي المباريات، لقد قدمنا مباراة جيدة وصنع بعض اللاعبين الفارق مثل بوفال والأحمدي وزياش".

اختيارات المحررين

وحصل اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، على جائزة أفضل لاعب في المباراة والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن المباراة القادمة لأسود الأطلس ستكون يوم الجمعة القادم أمام ساحل العاج، وتكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات يوم الإثنين 1 يوليو.

إغلاق