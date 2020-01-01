بوصوفة يرحل عن السيلية، وتكهنات بعودته إلى بلجيكا

ابن كلميم يتجه للعودة إلى حيث لمع

ودع النجم المغربي المخضرم، مبارك بوصوفة، فريقه السيلية القطري، بعد أن فشلت مفاوضات التجديد بينهما، على إثر انتهاء تعاقده بنهاية شهر يونيو المنقضي.

وكان ابن كلميم قد انضم إلى صفوف السيلية في صيف عام 2019 الماضي، قادمًا من الشباب السعودي.

وباءت محاولات السيلية لتجديد عقد بوصوفة لمدة شهرين لاستكمال ما تبقى من منافسات بالموسم مع الفريق، باءت بالفشل، بعد أن اشترط اللاعب التجديد لموسم كامل.

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وحسبما أوردت تقارير مغاربية وبلجيكية، فإن البالغ من العمر 35 عامًا، قد يعود من جديد إلى الدوري البلجيكي، أين لمع اسمه وذاع صيته، خاصةً وأن اللاعب الذي يملك سمعة طيبة في بلجيكا، أصبح حرًا من أي التزام وبات صفقة مغرية للعديد من الأندية البلجيكية.

وسبق لبوصوفة وأن لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته في الدوري البلجيكي، التي بدأها في عام 2006، على غرار جينت وآندرلخت.