بوشكاش أرينا: كيفية الوصول إلى هناك، وماذا تفعل في بودابست، ودليلك للملعب الوطني للمجر

دليل جول لمدن كرة القدم 23 إلى بوشكاش أرينا، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول عطلة في بودابست

هل تنوي الذهاب إلى بودابست لحضور مباراة قريبا؟ العاصمة المجرية الآن هي موطن لواحد من أكثر ملاعب كرة القدم إثارة للإعجاب في العالم، ومشاهدته أصبحت أمرًا لا مفر منه، سواء كنت شخصًا متمرسًا في الذهاب إلى ملاعب كرة القدم أو معجبًا بالهندسة المعمارية الرياضية الحديثة.

يظهر كعملاق على أفق المدينة، الملعب الضخم الذي يأخذ اسمه من أحد أشهر أبناء المدينة يقع في موقع مركزي ويمكن للزوار بسهولة القيام برحلة بين العديد من الأشياء التي يمكنهم القيام بها أثناء الإقامة هناك.

هنا، يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج لمعرفته حول بوشكاش أرينا، بالإضافة إلى منحك دليلًا عن بودابست نفسها - بما في ذلك مكان الإقامة وكيفية الوصول إلى هناك والمزيد.

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بوشكاش أرينا: السعة، والموقع، والدليل

الملعب بوشكاش أرينا السعة 67,215 تاريخ الإنشاء 2019 المستأجر منتخب المجر

يعد بوشكاش أرينا في بودابست أكبر ملعب متعدد الاستخدامات في المجر، حيث يتسع لأكثر من 67 ألف متفرج، تم بناؤه بين عامي 2017 و2019 على موقع ملعب فيرينتس بوشكاش السابق وهو المقر الرسمي للمنتخب المجري.

استضاف ملعب بوشكاش، وهو مكان من فئة أربعة نجوم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عددًا من أحداث كرة القدم الكبرى منذ افتتاحه الكبير، بما في ذلك أربع مباريات في يورو 2020، وكأس السوبر الأوروبي 2020 بين بايرن ميونخ وإشبيلية، ومؤخرًا نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما.

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كما استضاف الملعب عروضًا موسيقية كبرى، بما في ذلك حفلًا لفرقة الروك الأمريكية "ريد هوت تشيلي بيبرز".

كما يوحي الاسم، تم تسمية ملعب بوشكاش تيمنًا بالأسطورة فيرينتس بوشكاش، الذي يُقال إنه أشهر أبناء كرة القدم في بودابست وأكثرهم احترامًا. كان بوشكاش عضوًا نجمًا في فريق الفريق الذهبي لمنتخب المجر في الخمسينيات من القرن الماضي، وأصبح ظاهرة دولية عندما انضم إلى ريال مدريد، وساعد "الميرينجي" على الفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

كيف تصل إلى بوشكاش أرينا؟

ينصح زوار بودابست الذين يرغبون في الذهاب إلى بوشكاش أرينا بشكل عام باستخدام وسائل النقل العام.

يمكنك الوصول إلى بوشكاش أرينا عن طريق ركوب خط مترو بودابست M2.

يوجد في المدينة أيضًا شبكة ترام موثوقة ويتم الوصول إلى الملعب بواسطة خطوط الترام 1 و 1A.

ما هي الفرق التي تلعب على بوشكاش أرينا؟

منتخب المجر هو المستأجر الرئيسي لملعب بوشكاش أرينا وقد لعب جميع المباريات الدولية الرئيسية عليه منذ عام 2019.

استخدم نادي فيرينتسفاروشي الملعب كمقر مؤقت خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020-21، ويتم لعب مبارياتهم المعتادة على أرضهم في ملعب "جروباما أرينا"، الذي يبعد مسافة 10 دقائق بالسيارة (ساعة واحدة إذا كنت تمشي).

كأكبر ملعب في البلاد ، يتم استخدام بوشكاش أرينا أيضًا في الحدث الرائع في كرة القدم المجرية: نهائي كأس المجر.

أشياء يمكن القيام بها في بودابست

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زيارة مبنى البرلمان المجري

ساحة الأبطال

رحلة نهر الدانوب

كاتدرائية القديس ستيفن

قلعة بودا

الحمامات الحرارية

إذا كنت قد شعرت بالامتلاء من كرة القدم في بوشكاش أرينا، فلا يوجد نقص في الأنشطة الثقافية والاجتماعية للاستمتاع بها في بودابست، هناك طريقة رائعة لمشاهدة المدينة من خلال رحلة نهرية على نهر الدانوب وهناك الكثير من المعالم التي يمكنك مشاهدتها، بما في ذلك بعض الجزر المنتشرة على طول الطريق.

بالطبع، تحتل جولة في مبنى البرلمان المجري الخلاب مكانة عالية في قائمة مهام معظم السياح الذين يزورون بودابست، في حين أن ساحة الأبطال هي موطن لعدد من التماثيل الرائعة.

تشتهر المدينة بحماماتها الحرارية، لما تتمتع به من تأثيرات رومانية وتركية، ويعود تاريخ حمامات روداس إلى عام 1550، خلال العصر العثماني.

لماذا لا تتسلق تل جيليرت وتتفقد قلعة بودا؟ أو تنضم ببساطة إلى إحدى جولات المشي العديدة، من المؤكد أن جولة سيرًا على الأقدام في بودابست ستزيد من الشهية وعندما تفعل ذلك، تأكد من إعادة إنعاش نفسك بالقهوة المحمصة محليًا وتجربة بعض أنواع الحلويات المحلية الشهيرة أو البابريكاش للتزود بالوقود.

راجع دليل إكسبيديا المفيد لأفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها والأماكن التي يمكنك زيارتها في بودابست.

أين تقيم في بودابست - الفنادق والإقامة

تفتخر بودابست بمجموعة رائعة من أماكن الإقامة، من الفنادق المريحة إلى خيارات الشقق المريحة في وسط المدينة يمكنك تصفح أماكن الإقامة في بودابست باستخدام الخريطة التفاعلية أعلاه.

الرحلات الجوية إلى بودابست

يخدم بودابست مطار فرانز ليست الدولي (BUD) - الذي سمي على شرف الملحن الموسيقي البارع فرانز ليست، لا يزال المطار معروفًا بالعامية من قبل الكثيرين باسم فيريهجي - اسمه السابق.

المطار ليس بعيدًا جدًا عن وسط مدينة بودابست - حوالي 16 كم، مما يعني أنه على بعد 25 دقيقة بالسيارة إذا كنت تستقل سيارة أجرة، أو حوالي 40 دقيقة في وسائل النقل العام.

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