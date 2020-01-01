بوسكيتس: لا أفهم كيف يعمل الـ VAR

تصريحات سيرجيو بوسكيتس عقب تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

قال سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان نادي برشلونة إنه لم يتوقع أبدًا أن تكون تقنية الفيديو خاضعة لقانون التفضيلات وتغير القواعد التي تعمل بها.

وسقط برشلونة بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد ليمنح ريال مدريد الصدارة وفرصة لزيادة الفارق.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد احتساب 3 ركلات جزاء، منها واحدة اتفق كثيرون على كونها وهمية لصالح أتلتيكو مدريد .

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وعقب المباراة، انتقد بوسكيتس الأداء التحكيمي وخاصة فيما يتعلق بتدخلات تقنية الفيديو في بعض الكرات دونًا عن الآخرى التي تركت لرأي الحكم فقط.

وأضاف: "مهما حدث سنستمر في القتال من أجل التتويج باللقب، من الصعب فقدان نقطتينفي هذا الوقت، ولكننا سنقاتل حتى النهاية، وما دام الموسم لم ينتهِ سنحاول"

وتابع: "لقد تعطلوا كما تعطلنا ولم يحصل كلانا على ما أراد من المباراة، إذا سجل خصمك هدفين فعليك القتال أكثر لتسجيل المزيد من الأهداف لتفوز"

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وحول تقنية الفيديو قال: "لا يمكنني الحكم فأنا لم أشاهد اللقطات جيدًا، ولكن لا يمكن أن يتدخل الفار في لعبات ويتغاضى عن أخرى، يجب أن يكون حاضرًا لحسم كل هذا الجدل دائمًا"

يذكر أن برشلونة بذلك يفقد حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث أن فوز ريال مدريد بعد غد على حساب خيتافي سيوسع الفارق إلى 4 نقاط.