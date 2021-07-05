بوسكيتس عن ميسي: أثق في الرئيس!

بوسكيتس يخبر الصحافة بخصوص تجديد عقد ميسي

تحدث الدولي الإسباني، سيرجيو بوسكيتس عن موقفه الحالي داخل أسوار النادي الكتالوني وموقف ميسي من التجديد.

ويتواجد بوسكيتس حاليًا رفقة منتخب إسبانيا في اليورو، حيث من المقرر أن يلاقي نظيره الإيطالي في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

ماذا قال بوسكيتس بشأن تجديد عقد ميسي؟

قبل مباراة نصف نهائي يورو 2020، أجرى قائد لاروخا مقابلة مع "El Partidazo de la Cope" اشار فيها وضع ميسي ومستقبله وقال: "علينا أن نمنحه الوقت".

وأكد بأن ميسي سيستمر حيث قال: "أثق في الرئيس ومشاعر ليو".

وتابع: "أتمنى له الأفضل وأتمنى أن نواصل اللعب سويًا لسنوات".

وبشأن موقفه الحالي مع برشلونة.. ماذا قال بوسكيتس؟

ادعى الإسباني أنه لم يتلق أي عرض من الدوري الأمريكي لكرة القدم ولا يفكر إلا في مستقبله كلاعب في برشلونة، حيث قال "لدي عقد ساري المفعول وأنا مرتاح للغاية في النادي".

وأكد بوسكيتس ثقته في رونالد كومان وقال: "المشروع يحتاج إلى الاستقرار والوقت، لقد قام بعمل جيد الموسم الماضي".

وأعرب عن تفاؤله قائلا: "أنا متأكد من أنه سوف يسير على ما يرام".

جدير بالذكر أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتهى منذ خمسة أيام ولم تسفر الأخبار عن أي جديد مما يجعل حديث بوسكيتس موضع شك ويذكرنا عندما شارك بيكيه صورة له مع نيمار وكتب سيبقى وانتهى الأمر برحيل الأخير عن صفوف الفريق الكتالوني.

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