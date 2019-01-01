بوسكيتس بعد رباعية سيلتا فيجو: ميسي صنع الفارق

قائد الوسط يتغنى بالبرغوث

اعترف متوسط ميدان برشلونة سيرجيو بوسكيتس، بأن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان العلامة الفارقة في سهرة السبت ضد سيلتا فيجو، التي حسمها الفريق الكاتلوني بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

ولعب البرغوث دور البطل، بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك، ليعادل رقم غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو في عدد مرات تسجيل الهاتريك في الليجا، لكل منهما 34 هاتريك.

وقال بوسكيتس بعد المباراة "وجود ميسي يعطينا ميزة كبيرة، نتحدث عن أفضل لاعب في العالم وأيضًا أفضل مسدد كرات ثابتة في العالم، وكان واضحًا أن المباراة صعبة، لكن وجوده صنع الفارق".

وعن المباراة قال "عانينا بعض الشيء في البداية، ثم بعد ذلك استحوذنا على الكرة وتحسنا شيئًا فشيئًا مع الوقت، وفي الشوط الثاني لعبنا بأريحية أكثر".

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة إيبار وريال مدريد👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 9, 2019

وختم بالرد على الانتقادات التي تعرض لها الفريق الأسبوع الماضي بسبب هزيمة ليفانتي والتعادل مع سلافيا براج، بقوله "نعرف أين نحن، وعادة إذا لم نفز تظهر الشكوك، وتتضاعف إذا لم نلعب بطريقتنا المعتادة، وطبيعي أن يكون هناك ضغط لأننا أفضل فريق في العالم".

فيما قال سيرجي روبرتو "لم نفز في آخر مباراتين، وكان ينبغي علينا أن نحق الفوز مرة أخرى لنستعيد ثقتنا بأنفسنا مرة أخرى، ويبدو لي أننا قدمنا مباراة جيدة وحصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية".

وعن تألق ميسي قال "هو لاعب لا غنى عنه في النادي، سجل اليوم ثلاثة أهداف. إن ميسي ليس سيئًا على الإطلاق، بالنسبة لي .. فأنا سعيد باللعب معه والاستمتاع بعبقريته داخل الملعب".

وبالنسبة لحامي العرين تير شتيجن، فقال "الفوز كان مهمًا، في البداية كانت الأمور معقدة نوعًا ما لأنهم ضغطوا علينا بكل قوة، لذا وجدنا صعوبة في التمرير، لكن في النهاية تحررنا واستطعنا تسجيل الأهداف، وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة لأنها أمام فريق معتاد على القتال، والثلاث نقاط مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وختم حديثه المقتضب بالإشارة إلى ما حدث بعد التعادل السلبي مع سلافيا براج "من الطبيعي أن تتوقف وتنتقد نفسك بعد كل مباراة، حتى بعد الفوز على السيلتا، فهناك أشياء نحتاج للعمل على تحسينها، نحن لاعبون كرة قدم وهذه طبيعة عالم الاحتراف، نعرف أن الفرق تريد التغلب علينا، ونحن هدفنا لا يتغير هو المضي قدمًا إلى الأمام، وسنفعل ذلك في دوري الأبطال وكل البطولات".