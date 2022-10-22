بوسكيتس أم دي يونج؟ تشافي يرد..

المقارنات بدأت في الانعقاد بسبب تذبذب مستوى برشلونة

تطرق الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للعديد من التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، والذي عبر فيه تشافي عن احترامه الكبير لمدرب برشلونة الأسبق وبيلباو الحالي، إرنستو فالفيردي.

وتطرق تشافي في حديثه إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي وما إذا كانت نظرته له قد تغيرت فقال: "ديمبيلي متفرد، لم يتغير أي شيء في وجهة نظره بشأنه، ربما يكون نمط أنسو فاتي وفيران توريس أكثر قدرة على الوصول إلى المنطقة، ديمبيلي عليه أن يجرب وضعيات مختلفة في مواقف الواحد لواحد، أجبره على فعل ذلك حتى إذا خسر الكرة لكنه متفرد للغاية في تشكيلنا".

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بوسكيتس أم دي يونج؟

خلال الفترة الأخيرة ثارت مقارنات بين فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس في مركز لاعب الوسط المحوري، عن هذا رد تشافي: "دي يونج أفضل في المراكز الهجومية، ولكن أيًا ما لعب سواء في هذا الموقع أو في المحور فأنا أحب لعبه، بالنسبة لموقعه في الملعب وإذا كان مناسبًا في مركز بوسكيتس أكثر، فالأمور تختلف حسب الخصم وطريقة اللعب، في بعض الأحيان يكون لاعب المحور أكثر حرية من الخط الأمامي، ما أستطيع تأكيده هو أن بوسكيتس في المرحلة الدفاعية شديد الأهمية للفريق".

وعن جوهرتي خط وسط برشلونة، قال تشافي: "جافي لاعب من نوع خاص، طريقته في الدفاع رائعة وفي الهجوم يرى كل شيء، بعمر 18 عامًا أعتقد أن بيدري وجافي يلعبان بنفس الطريقة التي تدرجنا بها، لديهم حاضر ومستقبل مبهر ومضمون النجاح".

أما عن موقف كل من فرانك كيسييه وفيران توريس، فقال: "أقدر احترافية كيسييه وأعرف كم يتدرب بشكل جيد، ما يمكنني تأكيده أن المنافسة في برشلونة هي ما يحسم الفريق الذي أختاره" قبل أن يتناول فيران توريس قائلًا: "فيران توريس قام بعمل مباراتين رائعتين للغاية، يحظى باحترامي الكبير على عمله سواء سجل الأهداف أم لا".