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كأس الملك الاسباني

بوسكيتس: النتيجة عادلة ونستطيع التأهل على ملعبهم

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إصرار لدى نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس على استمرار حظوظ فريقه بعد التعادل مع ريال مدريد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


يعتقد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، ان تعادل فريقه مع ريال مدريد جاء عادلاً في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

برشلونة اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 مع غريمه التقليدي، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب كامب نو.

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الهدف الأول جاء عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف مالكوم ببداية الشوط الثاني.

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وقال بوسكيتس بعد المباراة:"هم سجلوا أولاً وكانت لهم العديد من الفرص، أعتقد النتيجة جاءت عادلة".

وأضاف:"الفريقان حصلا على فرص كافية من أجل الفوز، الحظوظ لازالت متساوية رغم التعادل".

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وتابع:"ربما يمتلكون الأفضلية باللعب على ملعبهم والتسجيل هنا، لكن حظوظنا لازالت حاضرة".

يذكر أن برشلونة يحتاج للفوز بأي نتيجة في مواجهة الذهاب على أرض ريال في 27 نوفمبر الجاري من أجل التأهل للمباراة النهائية.

 

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