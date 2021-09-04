بوسكيتس عن إقامة كأس العالم كل عامين: اللاعبون سينفجرون!

سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا يعلق على احتمالية إقامة المونديال كل عامين.

كشف سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا ونادي برشلونة عن رأيه فيما يحدث حاليًا في صفوف "البلوجرانا"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

منتخب إسبانيا سقط في فخ الخسارة أمام السويد بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة، وأصبح مطالبًا بتحقيق الفوز على جورجيا، إذا ما أراد مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات، وحجز مقعده مباشرة في المونديال.

بوسكيتس، وخلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة جورجيا، تطرق إلى الحديث عن مستواه، وما يحدث في برشلونة مؤخرًا، بالإضافة إلى رأيه في فكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من أربعة أعوام.

ماذا قال بوسكيتس عن موسمه الحالي مع برشلونة؟

وقال بوسكيتس عما إذا كان الموسم الحالي هو أكثر موسم تعقيدًا في مسيرته: "يحدث الكثير في برشلونة، لكني أركز على دوري في المنتخب الوطني، وهو فخر كبير بالنسبة لي".

وأضاف: "أستمتع كثيرًا باللحظة الحالية، إنها مسؤولية، ولقد كنت محظوظًا لتواجدي في المنتخب الوطني لسنوات عديدة، وهذا يسعدني".

ماذا قال بوسكيتس عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين؟

وتطرق بوسكيتس إلى الحديث عن فكرة إقامة المونديال كل عامين: "ليس لدينا تأثير كبير على ذلك، لكن أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا للغاية، وستكون هناك لحظة ينفجر فيها اللاعبون".

وأكمل: "علينا الجلوس وتقييم كل شيء من وجهات نظر عديدة، وليس فقط وجهة نظر من يريدون المزيد".

ما هو موقف إسبانيا الحالي في تصفيات كأس العالم؟

منتخب إسبانيا يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، ويتخلف بفارق نقطتين عن منتخب السويد متصدر ترتيب المجموعة، والذي لعب مباراة أقل.

ويتأهل صاحب صدارة كل مجموعة في التصفيات الأوروبية مباشرة إلى مونديال قطر، فيما سيضطر الوصيف إلى خوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022.

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