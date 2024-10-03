"100 يورو لدقيقة التأخير و250 لتجاهل جلسة الوزن" .. "عقوبات" كلوب مازالت تحكم دورتموند!

المدرب الألماني رحل عن الفريق منذ عام 2015

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن أحد الأسرار الكبيرة في فريق بوروسيا دورتموند وهو لائحة عقوبات اللاعبين، والمفاجأة في أن تلك اللائحة هي ذاتها التي أقرها المدرب السابق يورجن كلوب خلال عمله مع النادي من 2008 حتى 2015.

الصحيفة أوضحت أن لائحة العقوبات المالية التي سرت خلال فترة كلوب طُبقت منذ الموسم الأخير للمدرب السابق إيدين تيرزيتش واستمرت تحت قيادة المدرب الحالي نوري شاهين، مع الإشارة إلى أن الغرامات المالية زادت نسبيًا عما كانت عليه قبل 15 عامًا.

وتتضمن تلك اللائحة معاقبة اللاعبين بغرامة تأخير عن التدريبات تصل إلى 100 يورو لكل دقيقة، فيما تزداد القيمة في أيام المباريات إلى 3000 يورو، أما تجاهل جلسة الوزن فقد خُصص لها غرامة قدرها 250 يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دورتموند لديه قواعد صارمة، أقرها كلوب، فيما يخص الملابس والسلوكيات داخل الفريق، حيث يتعرض اللاعب الذي يرتدي ملابس غير مناسبة لغرامة مالية قدرها 250 يورو، فيما هناك 100 يورو لمن يستخدم هاتفه المحمول خلال جلسات الطعام أو العلاج الطبيعي.

المشجعين لهم نصيبهم من اهتمام الفريق الألماني، حيث تُفرض غرامة قدرها 2000 يورو عند عدم التوقيع على البطاقات المخصصة للعشاق قبل انتهاء الموعد المحدد، وكذلك 500 يورو عند عدم التوقيع على القمصان، أما تفويت أي حدث خاص بالفريق فيُعرض صاحبه لغرامة مالية قدرها 5000 يورو.