بوروسيا دورتموند يلغي رحلته الآسيوية بسبب كورونا

النادي يخشى الكورونا ويُغير وجهته إلى الولايات المتحدة على الأرجح..

أعلن بوروسيا دورتموند بصورة رسمية عن إلغاء رحلته الآسيوية المقرر لها الصيف المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في أغلب بلدان جنوب شرق آسيا.

دورتموند على مدار آخر عامين كان يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للموسم الجديد في آسيا وتحديدًا في الصين، وكان مخططًا أن يستمر الحال على ما هو عليه هذه السنة أيضًا.

لكن مع تفشي فيروس كورونا أقر النادي الألماني بأنه لن يتوجه إلى آسيا وأعرب في تصريحات على لسان مديره كريستوف كرامر عن أسفه لاتخاذ هذا القرار.

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كرامر قال "نحن آسفون لأننا ندرك كيف أن السكان هناك أرادوا أن يرونا مجددًا.".

ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوجهة الجديدة لدورتموند في الصيف المقبل، وعن الأمر قال كرامر "لدينا عدد من العروض وسندرسها.".

"إذا ما أردنا الذهاب في رحلة ما فعلينا أن نكون متأكدين 100% من سلامة الجميع وألا تسبب خطرًا لأحد. دورتموند مسؤول وحازم للغاية في أمر كورونا."

وأتم "نحن نتخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، سلامة اللاعبين والمسؤولين في بوروسيا دورتموند هي الأولوية الأهم بالنسبة لنا.".

يذكر أن هناك بعض الأنباء المتداولة عن احتمالية تأجيل أولمبياد 2020 بطوكيو لتقام في نهاية العام بدلًا من الصيف في أعقاب انتشار كورونا في اليابان أيضًا.