بوروسيا دورتموند يخطف فوزًا صعبًا من ضيفه بريمن

بوروسيا دورتموند يتغلب على فيردير بريمن بهدفين مقابل هدف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مهمًا وصعبًا على حساب ضيفه فيردير بريمن بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الألماني. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وبدأ دورتموند المباراة كعاداته قوي هجوميًا، وفي نفس الوقت محتفظًا بتوازنه الدفاعي لكي لا يستقبل أية أهداف ولا يلعب أي من الفرق التي يواجهها على المساحات الموجودة في مناطقه.

وبدأ دورتموند في شن المحاولات مبكرًأ، ولكن دفاع بريمن ظل متماسكًا خلال الدقائق العشرين الأولى، إلا أنه لم يستطع التماسك أكثر من ذلك أمام ضغط أسود الفيستيفاليان.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين سجل هداف الدوري باكو ألكاسير ليعطي تقدمًا مستحقًا لفريقه بعد ثلث ساعة قدمها أصحاب الأرض بشكل جيد.

وبعد الهدف أصبحت وضعية دورتموند أفضل ونجح في شن عدد أكبر من الهجمات على الفريق الضيف، وبدأت الأخطاء الدفاعية تزداد بين صفوف لاعبي بريمن.

وحاول لاعبو بريمن الخروج من تحت الضغط ومحاولة تدارك الهدف سريعًا، إلا أن محاولاتهم كانت بلا خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

ولم يترك لاعبو بروسيا دورتموند النتيجة بهدف واحد كثيرًا، حتى نجح نجم وقائد الفريق ماركو رويس في إضافة الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة الثامنة والعشرين أي بعد تسجيل الهدف الأول بسبع دقائق فقط.

وبعد تسجيل الهدفين تراجع لاعبو دورتموند قليلًا، الأمر الذي استغله لاعبو فيردر بريمن حيث نجحوا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة والثلاثين، عن طريق ماكس كروس، لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد سوى بعض المحاولات هنا وهناك، وهدف ثالث سجله دورتموند في الوقت بدل الضائع بأقدام ماريو جوتزة، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وشهدت المباراة وصول بعض لاعبي دورتموند إلى عدد من الأرقام القياسية، حيث أصبح باكو ألكاسير هو ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل إلى 11 هدفًا في أول 10 مباريات له في بطولة الدوري، بعد كل من هروبسيتش وكلاوس ماتشاك.

وبهذه النتيجة وصل دورتموند إلى النقطة التاسعة والثلاثين في صدارة البوندسليجا، وبفارق 9 نقاط كاملة عن كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ، بينما تجمد رصيد بريمن عن النقطة 21 في المركز التاسع.