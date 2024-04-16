بوروسيا دورتموند "يحرق" موسم أتلتيكو مدريد .. وسيميوني يفقد سحره رغم الإنجاز المونديالي

ريمونتادا نارية لبوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد..

عندما تم سحب "ورقة" بوروسيا دورتموند الألماني، احتفلت جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، معتقدة أنها وقعت أمام أسهل فريق في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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وعلى الورق.. بوروسيا دورتموند هو "الأسهل" من بين جميع أندية ربع النهائي؛ الذي ضم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ومانشستر سيتي وآرسنال من إنجلترا، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن على أرضية الملعب.. حوّل بوروسيا دورتموند، ملعبه "سيجنال إيدونا بارك" في ألمانيا، لـ"جحيم" حرق الفريق الإسباني بنيرانه الشرسة.

الفريق الألماني فاز (4-2) على أرضه ووسط جماهيره، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ليعوض خسارته ذهابًا أمام أتلتيكو مدريد، بهدف مقابل اثنين.

وبهذه النتيجة.. حجز بوروسيا دورتموند، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رسميًا، ولأول مرة منذ موسم 2012-2013، تحت قيادة المدير الفني الألماني الكبير يورجن كلوب وقتها.

أتلتيكو مدريد و"موسم صفري" صادم

ومن ناحيته وبخسارته أمام دورتموند.. ودع أتلتيكو مدريد موسمه بـ"صفر بطولات"؛ بعد خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس الملك، بالإضافة إلى التواجد في المركز الرابع بمسابقة الدوري المحلي.

المثير في الأمر أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، في طريقه لخسارة البطولة تلو الأخرى، في الموسم الرياضي الحالي، فقد أهم أسلحته؛ وهو الدفاع.

وعلى مدار سنواتٍ عديدة مع الفريق الإسباني؛ كان سيميوني يعتمد على تسجيل فريقه لهدف، ومن ثم التأمين الدفاعي الكبير، والذي قاده لعديد البطولات والإنجازات، بالإضافة إلى خوض نهائيين في دوري أبطال أوروبا.

ولكن في 2023-2024؛ نجد أن الفريق المدريدي استقبل 3 أهداف من أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا فـ"ودع"، قبل أن يخسر بالأربعة أمام دورتموند أوروبيًا.

حتى أن سيناريو مباراة دورتموند كان غريبًا للغاية؛ فبعد التأخر بهدفين مقابل لا شيء، عادت كتيبة سيميوني للتعادل (2-2)؛ ولكن المدرب الأرجنتيني فشل في تأمين دفاعه، ليخرج خاسرًا في النهاية.

وكل هذا الفشل؛ يجعلنا نتساءل: "هل يستحق دييجو سيميوني حقًا أن يكون أغلى مدرب في العالم متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا والألماني يورجن كلوب والإيطالي كارلو أنشيلوتي؟!"

إنجاز مونديالي رغم "الموسم الصفري"

وفي النهاية.. يبقى الإنجاز الوحيد لنادي أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي؛ هو ضمان بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، في صيف عام 2025.

المنافسة كانت مشتعلة بين أتلتيكو وبرشلونة الإسباني؛ من أجل حجز البطاقة الأخيرة من القارة الأوروبية؛ للتأهل إلى المونديال عبر التصنيف.

وبوصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وخروج برشلونة من نفس الدور، على يد باريس سان جيرمان الفرنسي؛ ضمن أتلتيكو مدريد، بطاقة التأهل رسميًا.