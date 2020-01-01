بوروسيا دورتموند يحدد بديل سانشو من بلجيكا

دورتموند يضع عينه على بديل لنجمه الإنجليزي..

ذكرت تقارير صحفية بلجيكية، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، حدد بديل نجمه جادون سانشو، والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف أسود الفيستيفال، عقب نهاية الموسم الجاري.

مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، ألمح إلى إمكانية الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 19 عامًا في الصيف المقبل.

وارتبط سانشو، الذي يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، مع البي فاو بي، بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، عبر بوابتي تشيلسي أو مانشستر يونايتد .

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سانشو، سجل 15 هدفًا وصنع 17، خلال 29 مباراة لعبها مع دورتموند، هذا الموسم، في مختلف المسابقات.

صحيفة "HLN" البلجيكية، قالت إن دورتموند مهتم بالحصول على خدمات النيجيري، إيمانويل دينيس، لتعويض رحيل سانشو المحتمل.

ويحظى صاحب الـ22 عامًا، باهتمام أندية نيوكاسل، وبرايتون، وشيفيلد يونايتد، وموناكو، وسامبدوريا، إلا أن دورتموند يعد أكبر اسم مهتم باللاعب، الذي تقدر قيمته بـ21 مليون جنيه استرليني.

دينيس، شارك مع كلوب بروج في 30 مباراة هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل 8 أهداف وصنع 2.