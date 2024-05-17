تحذير من الإدارة بعد تجاوزه حاجز الـ100 كيلو

تحول نيكلاس زوله، لاعب بوروسيا دورتموند، إلى أزمة واضحة داخل الفريق الألماني بسبب الزيادة الواضحة في وزنه خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة مصيرية أمام ريال مدريد، مطلع يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان زوله أحد الصفقات المهمة التي أبرمها دورتموند في صيف 2022، حيث أشاد سيباستيان كيهل، المدير الرياضي للفريق الألماني آنذاك بمستواه البدني ولياقته، إلا أنه بعد عامين بدا أكثر وزنًا بطريقة ملفتة أثارت جدلًا واسعًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيه قضية وزن زوله الزائد، حيث تلقى تحذيرًا من طبيب بايرن ميونخ، عندما كان لاعبًا في الفريق البافاري بسبب تجاوزه حاجز الـ 100 كيلوجرام والمشاكل التي قد يعاني منها في المستقبل، وبالفعل سبق أن تعرض لإصابتين بالرباط الصليبي في عامي 2014 و2019.

ووفقًا لصحيفة "بيلد"، أعطى سيباستيان كيهل إشارة لزوله ووكيله فولكر ستروث، في ديسمبر بضرورة أن يحسن من لياقته البدنية، ووعد اللاعب بالتخلص من الوزن الزائد حتى أنه كان سيستأجر طاهيًا شخصيًا.

وقال كيهل في هذا السياق: "يستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب المشاكل، لكنه على استعداد للعمل على حلها. ربما وصل إلى نقطة الإحباط الآن، لكنني أعتقد أنه سيعود قريبًا مرة أخرى. أنا أثق به".

المشكلة الكبرى في دورتموند، هي أن المدافع الألماني أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في بوروسيا دورتموند، حيث يحصل على 10 ملايين يورو في الموسم، ومع الزيادة الواضحة في وزنه سيكون من الصعب العثور على مشترٍ.