بوروسيا دورتموند لا يمانع إلغاء الدوري الألماني بسبب كورونا

السلامة أولًا..

أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند على أن ناديه سيتقبل القرارات التي ستتخذها الاتحادات المحلية والقارية لمجابهة الانتشار الهائل لفيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد استشرى في قارة أوروبا في الأيام الأخيرة، وقد تم إيقاف الدوري الإيطالي وكذلك الدوري الإسباني مع إقامة جزء من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بدون جماهير، بينما تم تأجيل الجزء الآخر.

ألمانيا أيضًا هي أحد أكثر الدول تضررًا في الساعات الأخيرة من المرض، وقد أُصيب 2 من لاعبي هانوفر في الدرجة الثانية بكورونا، مع وجود موظف من موظفي شتوتجارت أصيب أيضًا وكان من حضور آخر مباراة أمام أرمينيا بيلفيلد يوم الإثنين الماضي التي شهدت وجود 51 ألف مشجع في المدرجات.

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الاتحاد الألماني أقر إقامة المباريات المقبلة في الدوري الألماني بدون حضور جماهيري، ولكن تبرز أنباء عن احتمالية تأجيل البطولة مع وجود أنباء أخرى عن احتمالية إنهاء الموسم خلال الأيام المقبلة.

زورك بدوره قال "لا يوجد مخطط للتعامل مع مثل هذا الموقف، هذا جديد للجميع ويسير بديناميكية لا تصدق، لكنني أرى أن الدوريات في إسبانيا وإيطاليا تتوقف رغم أنهم 20 فريقًا أي يحتاجون إلى وقت أكثر منا في ألمانيا.".

كما أضاف "أنا أتساءل، إذا كان من ستكون لديهم مشكلة أكبر في الجدولة قاموا بإيقاف الدوريات، فلماذا لا نفعل نحن ذلك أيضًا.".

"لدينا بعض الأبقار المقدسة في التقويم الإطاري الدولي مثل نهائي دوري أبطال أوروبا أو هذا العام بطولة يورو 2020، ولكن الوضع حساس وخطير للغاية لدرجة أن هناك عديدًا من علامات الاستفهام حول تلك المواعيد."

وأتم "أرى أن يتم تعطيل البطولات بشكل صحيح ومناسب وأن نعود إلى اللعب مرة أخرى عندما تكون سلامة الجميع وصحة المعنيين بكرة القدم مضمونة.".

يذكر أن دورتموند قد خاض إياب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان بدون حضور جماهيري في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيخوض مباراته الجولة القادمة في البوندسليجا كذلك أيضًا.