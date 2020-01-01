ما هو معنى احتفال هالاند نجم بوروسيا دورتموند؟

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن احتفال إرلينج هالاند النجم الشاب لبوروسيا دورتموند المطلوب في ريال مدريد في سوق الانتقالات وما هو معناه؟

عندما تكون مهاجمًا يسجل الكثير من الأهداف في كرة القدم، تميل إلى أن تجد الكثير من الوقت للاحتفال.

في السنوات الماضية، ربما كان المجتمع أقل تعبيرًا إلى حد ما أو على الأقل أقل تسامحًا مع المبالغة في الاحتفال، وربما كان اللاعبون ببساطة يركلون الهواء أو يعانقون زملائهم.

في الوقت الحاضر، معظم اللاعبين لديهم احتفالاتهم الفريدة الخاصة بهم مثل بول بوجبا، أو رقصة أنطوان جريزمان أو قناع راؤول خيمينيز.

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ما هو احتفال إرلينج هالاند؟

احتفال هالاند الشهير هو الجلوس على أرض الملعب، و يضع ساق فوق الأخرى، ويقوم بلمس إبهامه بأصابعه وإغلاق عينيه، كما لو كان في حالة تأمل أو في وضعية اليوجا.

في حين أنه لا يحتفل بكل هدف بهذه الطريقة، فقد أدى هذا الاحتفال الخاص إلى جعله مرادفًا للاعب النرويجي.

في الواقع، قام إرلينج هالاند بهذا الاحتفال في سالزبورج وبوروسيا دورتموند، مما يعني أنه أصبح الآن جزءًا كبيرًا من صورته.

تمامًا مثل احتفال "Siii!" الشهير لكريستيانو رونالدو، هالاند المطالب بعرش نجم البرتغال قد توصل بالفعل إلى طريقة جديدة للاحتفال بالأهداف.

في أوائل عام 2020، قام لاعبو باريس سان جيرمان بقيادة نيمار وكيليان مبابي بأداء ساخر للاحتفال الشهير لهالاند بشكل جماعي بعد فوزهم على بوروسيا دورتموند في دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

قرار نجوم الفريق الفرنسي للاحتفال بفوزهم بهذه الطريقة، كان بسبب الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت هالاند بعبارة "باريس، مدينتي، وليست مدينتكم".

ليس مأكداً ما إذا كان المنشور حقيقيًا أم لا، ولكنه كان كافياً لإثارة نيمار وزملائه، الذين استمتعوا بقرص أذني المهاجم الشاب بهذه الهزيمة.

بعد الاحتفال الساخر على أرض الملعب في حديقة الأمراء نشر المهاجم البرازيل أيضًا رسالة على صفحته على إنستجرام معلقًا بشكل متهور "باريس مدينتنا، وليست مدينتك".

لم يُنظر للسخرية بلطف على وجه الخصوص خارج باريس، وقال المهاجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر إنه أظهر "نقصًا في المستوى"، وهو موقف له صدى لدى العديد من المشجعين والشخصيات في اللعبة.

ومع ذلك، دافع مدافع باريس سان جيرمان بريسنيل كيمبيمبي بحجة أن دورتموند أظهر "نقصًا في التواضع" بعد فوزه في مباراة الذهاب.

وقال كيمبيبي ساخطًا لـ RMC Sport: "بعد فوزهم على أرضهم، قاموا بالكثير من التغريدات، والكثير من الإنستجرام، والكثير من الكلمات، والكثير من هذا وذاك".

وأضاف: "أتاح لنا هذا ببعض الغضب واستغللنا ذلك".

في كلتا الحالتين، فإن حقيقة أن نجوم باريس سان جيرمان، ومعظمهم أكبر من هالاند، استخدموا هذا الاحتفال يوضح مدى انتشاره في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

ما هو معنى احتفال إرلينج هالاند؟

احتفال إرلينج هالاند هو استنساخ لصورة "زن" الشهيرة التي يشيع استخدامها في العديد من الممارسات التأملية، بما في ذلك اليوجا.

يُعرف باسم وضع اللوتس أو Sukhasana ويفترض أن يساعد الفرد في العثور على "زن".

عندما سألته Esporte Interativo عما تعنيه الوضعية في سياق كرة القدم، قال هالاند: "أنا أستمتع حقًا بالتأمل، يجعلني أشعر بالهدوء ويعطيني الهدوء، لهذا السبب أحيانًا ما أحتفل بهذا الشكل عندما أسجل ".

إرلينج هالاند ليس لاعب كرة القدم الوحيد الذي يدمج أوضاع اليوجا في كتالوج احتفالات الأهداف، يقوم محمد صلاح مهاجم ليفربول ومصر من حين لآخر بأداء احتفال بوضعية معروفة باسم "الشجرة" في الرياضة التأملية.

ما هو احتفال التباعد الاجتماعي لإرلينج هالاند؟

عندما استأنف موسم الدوري الألماني 2019-2020 أثناء فيروس كورونا، احتفل هالاند بهدف لدورتموند مع إشارة إلى التباعد الاجتماعي.

افتتح النرويجي التسجيل في فوز ديربي الرور على شالكه في مايو 2020، حيث وضع فريقه على طريقه للفوز 4-0، وكان احتفاله ملحوظًا لأن الفريق بقي بعيداً عنه.

في مشهد غيرعادي حيث تباعد لاعبو بوروسيا دورتموند على بعد مترين تقريبًا واحتفلوا بالهدف برقصة في ستاد سيجنال إيدونا بارك الفارغ تماماً.

وقال جوليان براندت زميل هالاند عن الاحتفال بعد المباراة "عليك أن تجد طريقة للاستفادة القصوى من الموقف والاستمتاع".