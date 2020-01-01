بورنو فيرنانديش لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

البرتغالي بورنو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يحصد جائزة لاعب الشهر عن فبراير في الدوري الإنجليزي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن حصول اللاعب البرازيلي بورنو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.

جاء هذا عبر تغريدة أعلن خلالها الحساب الرسمي للرابطة على موقع التدوينات القصيرة واسع الشهرة "تويتر" قبل قليل فوز فيرنانديش.

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وظهر اللاعب بمستويات طيبة للغاية رفقة مانشستر يونايتد منذ أن انضم لصفوف الفريق قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وانضم فيرنانديش لصفوف مانشستر يونايتد في يناير الماضي من سبورتنج لشبونة مقابل 55 مليون يورو دفعهم الشياطين الحمر.

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وقدم النجم البرتغالي أوراق اعتماده بشكل فوري بمجرد انضمامه للشياطين الحمر بمستوى رائع ضد ولفرهامبتون وبهدف أمام تشيلسي وهدف وصناعة ضد واتفورد.

وشارك فيرنانديش مع مانشستر يونايتد في تسعة لقاءات حتى الآن بكل البطولات سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة كان معظمهم في الدوري.

جدير بالذكر أن جائزة شهر فبراير قد تكون الأخيرة في الموسم الحالي بعدما تم تعليق النشاط في إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا المميت.