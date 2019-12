بورنموث وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

بورنموث 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تمريرات متبادلة وسيطرة من جانب لاعبي ليفربول لكن بدون خطورة على المرمي

12’ تمريرة طولية من جوردان هيندرسون فى إتجاه المنطلق بسرعته أندرو روبيرتسون ليرسلها عرضية غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي

11’ انطلاقة من حيمس ميلنر من خارج المنطقة ومن ثم يرسلها تمريرة فى إتجاه تشامبيرلين الذي حاول تسديد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

10’ تمريرة طولية من نايثان أكي فى إتجاه ارناوت دانجوما لكن الحكم يشير بوجود تسلل

9’ عرضية من جو جوميز من يمين المنطقة لكن ابعدها المدافع كريس ميفام من على القائم القريب

8’ سيطرة وضغط مبكر من جانب الريدز وتمريرة فى منتصف ملعب بورنموث المتراجع بالكامل إلى المناطق الدفاعية

7’ تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل يسار المنطقة مقوسة فى أقصي الزاوية اليمني لكن أمسكها الحارس آرون رامسدالي ببراعة

6’ تمريرة طولية من جوردان هيندرسون فى إتجاه المنطلق لداخل يمين المنطقة محمد صلاح لكن استخلصها الدفاع من أمامه

5’ تحضير من جانب لاعبي الريدز وتمريرات عديدة فى منتصف الميدان

4’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح بورنموث ضد نابي كيتا

3’ عرضية من علي يمين المنطقة يرسلها جو جوميز لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف ملعب بورنموث وتراجع من صاحب الأرض والضيافة إلى المنطقة الدفاعية

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كورتيس جونز / شيردان شاكيري / ترينت ارنولد / ساديو ماني / أدريان / هارفي إليوت / ديفوك أوريجي

ليفربول: يبدأ يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / جو جوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / أليكس تشامبيرلين

البدلاء / جاك سيمبسون / أندرو سورمان / جاك ستاسي / دان جوسلينج / آرتور بوروك / لويس كووك / جوردان أيب

