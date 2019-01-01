بوجبا يكشف موقفه من الاستمرار مع مانشستر يونايتد

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد على استمراره مع الشياطين الحمر عقب انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد أنه مستمر رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة رغم كل الأنباء المنتشرة حول مستقبله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه ملتزم بشكل كامل مع مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

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وقال بوجبا: "دومًا ما أكون سعيدًا عندما ألعب كرة القدم، أحب ما أقوم به وأحب عملي بشكل كبير، لا يمكن لأي شيء أن يجعلني لا أحب ما أقوم به".

وأضاف: "سأمنح كل ما لدي وأفضله عندما أتواجد في الملعب، الآن كل ما أقوله يبدو كأنه مجرد كلمات، لكن المستقبل سيظهر لكم مدى جديتها".

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وأكمل: "لنحسم كل شيء، أنا متواجد في مانشستر وأستمتع مع زملائي وأريد أن أحقق الانتصارات في المباريات دائمًا وطوال الوقت".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت بوجبا بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.