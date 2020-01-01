بوجبا يعترف: أحلم باللعب لريال مدريد!

الآن أركز على مانشستر..

أثار بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، ضجة كبيرة عندما أعلن على الملأ أنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد في يومٍ من الأيام.

بوجبا ارتبط اسمه كثيرًا في صيف 2019 باللعب للنادي الملكي بناء على ترشيح المدرب زين الدين زيدان، لكن تمسك اليونايتد به وقف حائلًا أمام الأمر.

ومع البداية السيئة للغاية لموسم الشياطين الحمر، تلقى بوجبا انتقادات حادة وسط أنباء سُرِبت للصحافة أنه يفكر جليًا في الخروج من أولد ترافورد الصيف المقبل.

المزيد من الفرق

الدولي الفرنسي بدوره أجاب عند سؤاله عن إمكانية اللعب لمدريد قائلًا "لقد قيل الكثير، كل لاعب يحب اللعب لريال مدريد ويحلم بذلك، إنه حلم لي، فلماذا لا يتحقق في يوم من الأيام؟".

كما أضاف "لكني في مانشستر يونايتد وأنا أحب فريقي، ألعب له وأريد تقديم أداءً جيدًا وأفعل كل ما في استطاعتي لإعادتهم إلى حيث يستحقون".

الانتصارات تحكم رغم كورونا .. الفائزون والخاسرون في الميركاتو الصيفي

وتابع "يمر كل لاعب بفترات صعبة ولكن يجب أن تكون قويًا من الناحية العقلية وكلنا في حاجة لمحاولة إعادة الفريق إلى حيث ينتمي حقًا".

وأتم "مانشستر يونايتد ينتمي للقمة ويقاتل من أجل الألقاب، هذا هو طموح النادي. نحن نعلم أنه ليس بالأمر السهل لكنه يظل هدفنا، نحن نقاتل من أجل ذلك".

الجدير بالذكر أن بوجبا قدم مردودًا كارثيًا أمام توتنهام خلال الهزيمة الساحقة لكتيبة أولي جونار سولشاير بستة أهداف لهدف، ما جعله هدفًا سهلًا لسهام النقاد.

كما تجدر الإشارة إلى أن بوجبا ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل مع وجود بند لتمديد العقد لمدة عام آخر.