بوجبا: مورينيو طورني كلاعب وأشكره على ما قدمه للفريق

لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا يُعلق للمرة الأولى على رحيل مورينيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن المدرب السابق للفريق جوزية مورينيو طور منه كلاعب وطوره من الناحية الشخصية أيضًا، وذلك في تصريحاته عقب فوز مانشستر يونايتد على كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف.

وعاد بوجبا للمشاركة مع الفريق مع قدوم المدرب الجديد للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير، وذلك عقب جلوسه على دكة البدلاء في المباريات الأخيرة نظرًا لخلافاته مع جوزية مورينيو.

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وقال اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا: "أعرف إنكم تنتظرون مني تصريح حول رحيل مورينيو، لقد توجنا معه ببطولات وعملنا سويًا، لذلك أود أن أشكره على ما قدمه للفريق، لم تكن كل الأمور على ما يرام، ولكن بعض الأمور سارت بشكل جيد أيضًا".

كما أضاف لاعب يوفنتوس السابق: "توجنا ببطولات معًا وطور مني كلاعب وعلى المستوى الشخصي أيضًا، الأمر أصبح من الماضي، لذلك أود أن أشكره وأعتقد أن كل اللاعبين عليهم ذلك".

اللاعب الدولي الفرنسي تابع حديثه وقال: "علينا الآن التركيز في مباراتنا القادمة، لا يمكن أن نفوز بخماسية ونخسر في المباراة المقبلة".

يذكر أن مورينيو توج مع مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي والدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.