هل فاته قطار ريال مدريد؟ بوجبا والبحث عن منقذ في مانشستر

تراجع كبير لمسيرة الفرنسي

انتصر مانشستر يونايتد بسداسية على ليدز مساء الأحد، مباراة شهدت تألق متوسط ميدان ليس حتى صاحب أدوار هجومية هو سكوت ماكتوميناي، بينما اكتفى صاحب الأدوار الهجومية واللاعب الأغلى في تشكيل يونايتد بالمشاهدة من مقاعد البدلاء.

جلوس بول بوجبا احتياطياً في واحدة من أفضل لقاءات يونايتد للموسم الحالي يعبر عن موسمه الحالي، والذي أصبح فيه على الهامش فيما يخص حسابات ناديه ومدربه أولي جونار سولشاير.

ولا يلوم النجم الفرنسي إلا نفسه على الوضع الحالي، لا خلاف على قيمته الفنية الكبيرة، وعلى أن الإصابات لعبت دوراً في غياباته المتعددة، ولكن تصرفاته هو ووكيله مينو رايولا كانت السبب الرئيسي في قرار يونايتد الصعب بتفضيل المصلحة العامة على لاعب بقيمته.

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الآن يبدو أن يونايتد أخيراً سيتخلص من بوجبا، خصوصاً بعد تصريحات رايولا الأخيرة حول انتهاء وقته في مانشستر، والحرب الكلامية التي شنها اللاعب والوكيل عبر وسائل التواصل، ما اعتبره البعض تمهيداً للضغط على النادي لبيعه، وكأنه كان بحاجة أصلاً لأسباب إضافية.

قبل عامين كان بوجبا أحد أكثر الأسماء المطلوبة في القارة العجوز وكل الكبار يتهافتون لخطفه من يونايتد، ولكن الآن تغير الوضع، الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجميع تصعب من دفع مبالغ ضخمة لضم لاعب واحد، ناهيك عن الراتب الضخم في وقت يتجه الجميع لتخفيض رواتب لاعبيه.

ريال مدريد ويوفنتوس كانا الأسمين الأبرز دائماً، الأول لم يخف مدربه زين الدين زيدان إعجابه بمواطنه، وتحدثت التقارير عن ضغطه المستمر على إدارته لضم بوجبا، ولكن تغير الوضع الاقتصادي وخطط الملكي في سوق الانتقالات قد تصدم بوجبا ورايولا.

فلورنتينو بيريز لم يتحرك في سوق الانتقالات الأخيرة من الأساس وفضل صرف أمواله لتطوير ملعبه، وحتى إذا قرر أن يصرفها على لاعب فهو يريد أن تكون على نجم شاب يخدمه لسنوات طويلة، ومن هنا كان الحديث عن تفضيل إدواردو كامافينجا صاحب الثمانية عشر عاماً على بوجبا.

يوفنتوس على الجانب الآخر لم يخف أبداً رغبته في إعادة بوجبا لصفوفه، مؤخراً فقط تحدث فابيو باراتيتشي، مديره الرياضي، حول استمرار هذا الإعجاب، واللاعب نفسه رحب في أكثر من مناسبة بفكرة العودة من جديد للسيدة العجوز، الفريق الذي معه أظهر أفضل مستوياته.

خيار يوفنتوس يبدو الأوحد والأقرب والأفضل للاعب وحتى للنادي، فريق أندريا بيرلو يفتقد للاعب خط وسط بإمكانيات بوجبا وخبراته، والأخير يفتقد لبيئة تحتضنه وتعطيه الهالة التي فقدها في مانشستر في الشهور الماضية.

قبل عام من انتهاء عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد سيكون الأخير مطالباً بالتحرك سريعاً إذا أراد التربح من بيعه بعد أن دفع 100 مليون لإعادته، وفي الأغلب فات قطار ريال مدريد، ولكن زميله السابق بيرلو والسيدة العجوز بعد في الانتظار لإنقاذ مسيرة النجم الفرنسي وبعثها من جديد.