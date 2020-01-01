بوجبا: فيرجسون حطم قلبي ولم أنضم ليوفنتوس من أجل المال

بوجبا يهاجم فيرجسون ويكشف عن سبب انتقاله من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس

شدد متوسط الميدان الدولي الفرنسي بول بوجبا على أنه لم يترك مانشستر يونايتد وينضم إلى يوفنتوس من أجل المال.

وكان بوجبا قد انتقل من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في صيف العام 2012 بمقابل مادي صغير، ليبدأ مسيرة التألق بقميص السيدة العجوز.

وبعد تألقه لسنوات في يوفنتوس، عاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد في 2016 مقابل 120 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وقتها.

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وحول ذلك، قال بوجبا إن انتقاله إلى يوفنتوس لم يكن من أجل الأموال كما قيل، ولكنه فعل ذلك بسبب أن السير أليكس فيرجسون حطم قلبه.

وأضاف: "لم يكن الأمر بسبب العقد كما يقال، ولكنني لم أشعر بثقة المدرب، من الواضح أنه لم يكن يمنحني ثقته، وذلك لا ينفي أنه أفضل مدرب في التاريخ بالنسبة لي"

وتابع: "لقد جعلني ذلك غاضبًا قليلاً ولم يكن هناك شيء يتعلق بالمال. الأمر يتعلق فقط بأنك لاعب، نحن نؤمن بك، أنت تؤمن بنفسك، وأنا أريد فقط أن ألعب كرة القدم. هذا كل ما أريده"

وأردف: "لك يكن هناك لاعب خط وسط هنا بعد اعتزال سكولز، ولكن ذلك لم يجعل فيرجسون يفكر في منحي الفرصة وإعطائي المزيد من الدقائق"

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يذكر أن بول بوجبا مرشح للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويظل يوفنتوس وجهة محتملة حسب الصحف.